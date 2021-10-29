Во Львове поборола коронавирус 91-летняя женщина с полным поражением легких: что ее спасло

Во Львове 91-летней женщине удалось побороть коронавирус. У нее было поражено 99% легких.
О Софии Голдак рассказали в сюжете ТСН.
Болезнь подкралась к львовянке внезапно. Как-то вечером ее просто стало трясти. Температура подскочила до 39 градусов. Вначале львовянка лечилась дома. Она попала в больницу и 10 дней пролежала под кислородной маской. Потом еще месяц провела дома с кислородным концентратором. Отметим, что преодолеть недуг пожилой женщине помогла вакцинация.
София вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было.
Заведующая одного из инфекционных отделений Наталья Ралец рассказала, что вакцинированные, в том числе и пожилые люди, болеют крайне редко. Течение болезни у них намного легче.
Сейчас 91-летняя София уже неделю как дышит сама. Сегодня начала понемногу ходить без помощи внуки. Она говорит, что не знает, что было бы, если бы она тогда не вакцинировалась.
Как мы сообщали ранее, доктор рассказала, как Дельта-штамм проявляется у детей.