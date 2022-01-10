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Во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию

Новина українською →
Львов, Понедельник 10 января 2022 16:10
Во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию Коллаж РБК-Украина: во Львове посетителя ночного клуба выгнали из заведения из-за его проукраинской позиции
Автор: Styler

Во Львове местный клуб Split попал в громкий скандал после того, как охрана заведения выгнала посетителя за его проукраинскую позицию.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook, где опубликовали видео украинца, которого выгнали из клуба.

Юрий рассказал, что он зашел в зал караоке клуба и заметил два столика русскоговорящих туристов, которые постоянно исполняли российские хиты. Перед исполнением песни он сделал заявление, что РФ ведет войну против Украины и исполнение русскоязычных песен являются неуместными.

После этого посетители заведения за одним из столиков начали крыть его матом, оскорблять и называть провокатором. Кроме того, к нему подошли охранники и пригрозили выгнать, если он продолжит делать подобные "политические заявления".

После чего туристы продолжили петь русскоязычные песни, в том числе Григория Лепса, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году. Мужчина подошел к столику любителей российских песен и напомнил им об этом.

Посетители начали снова его оскорблять, потом ворвалась охрана клуба и вывела украинца из заведения.

Отметим, что еще в 2018 году во Львове был принят мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта.

На сайте клуба указано, что в заведении "создают культуру отдыха города, развивают гастрономические и музыкальные предпочтения гостей и устанавливают тенденции в сфере отдыха и развлечений".

Отметим, что после обращения Юрия, пользователи сети "обвалили" рейтинг клуба в Google с 4,3 до 3,1. Некоторые, кроме одной звездочки, оставляют на странице заведения комментарии. Вот несколько из них:

  • Нет песен Степана Гиги, однако всякой русской шн*ги полный вагон. Дизлайк.
  • Одна звезда, потому что этот клуб с симпатией относится к русским захватчикам.
  • Прошу обратить внимание на решение 745 Львовского совета, возможно, забыли.
  • Часть "узкого мира" в центре Львова!

Но некоторые, как, например, Андрей Боднар, наоборот поддерживают клуб.

"Поддержу Split. Каждый поет на том языке, на котором хочет. Не нравится - не ходите в караоке", - написал он в ответ на отрицательные отзывы пользователей.

Во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию

Скриншот

Напомним, известный украинский ведущий Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН за политическую пропаганду.

Ранее в Киеве таксист высадил пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык.

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Львов скандал
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