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Во Львове учительница с COVID-19 проводила уроки в школе

Автор: Людмила Жукова

Во Львове в районе Сыхов, в школе №84 работала преподаватель с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщил Эдуард Крохмалюк в комментарии к публикации Львовского городского совета на Facebook.

"Уважаемый городской совет, довожу до вашего сведения, благодаря вашему смелому решению, в школе №84 болеет учитель выпускных классов. Который на уроке всем ученикам сообщил, что у него положительный результат на ковид", - написал Эдуард.

Мужчина обвиняет во всем мэрию Львова и считает, что это чиновники виноваты, что учитель работал с болезнью, так как школы не ушли на "дистанционку".

"Итак, ваше решение привело к тому, что ученики старших классов были под прямым риском заразиться опасной инфекцией. Соответственно, я имею полное моральное и юридическое право обратиться в службу правопорядка, к защите жизни и здоровья своего ребенка. Следующий шаг это обращение в суд. Вы взяли на себя непомерную власть которая вам не предоставлена ​​Богом. За болезнь и не дай Бог трагичное решение судьбы будете отвечать лично - вы! Ожидайте коллективных обращений. Готовьте кошелек и собственную совесть ", - отметил львовянин.

Отметим, что в публикации Львовского городского совета было сказано, что школы в городе будут продолжать свою работу.

Как мы ранее писали, со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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