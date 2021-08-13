Во Львове таксист повез ребенка в неизвестном направлении: девочка выпрыгнула из авто на ходу

Как сообщила женщина, они вернулись домой и обнаружили, что забыли забрать посылки с Новой почты. Она попросила старшую дочь это сделать и вызвала такси через приложение Bolt с четким указанием адреса.

"Указываю адрес: Широкая-Низинная-Широкая. Пишет дочка в вайбер: мама, мы что-то не туда едем. Фото скидывает, что они стоят на Левандовском мосту. Звоню и говорю: дай трубку водителю. Она говорит, что мама хочет с вами поговорить. Он молчит и отворачивается. Сказала ей выйти из машины. Она выбежала из авто", - написала Юлианна Гукова.

11-летняя девочка рассказала, что водитель игнорировал навигатор, который говорил ему вернуться назад и пропустил повороты. Когда женщина смогла дозвониться до водителя и задать ему вопрос, почему он не повез ребенка по указанному адресу, водитель назвал улицу в другом районе города и начал утверждать, что девочка дала ему такой адрес.

"Она, когда села в машину, то сказала на Научную". Но это же полная ахинея. Когда вы садитесь в машину, то водитель хорошо видит адрес напрямую. Вызвали полицию, все звонки водитель сбрасывает", - добавила мама пострадавшего ребенка и указала марку машины водителя и его регистрационный номер.

Кроме того, она сообщила, что после публикации с ней связалась другая девушка, которая рассказала, что знает этого водителя и с ней произошла аналогичная история и мама вынуждена была ехать ее забирать из другого района. Этот инцидент произошел год назад.

Неравнодушные львовяне нашли водителя и попытались с ним поговорить. Вразумительных ответов от таксиста они так и не получили. Он говорил, что не слышал, что говорил ребенок, но утверждает, что девочка назвала ему другой адрес.

Во Львове таксист повез ребенка в неизвестном направлении