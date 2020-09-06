Во Львове таксист напал на 14-летнюю пассажирку: в сеть попало видео

Во Львове таксист с газовым баллончиком напал на 14-летнюю пассажирку. Инцидент произошел с водителем такси службы Bolt. Мужчина нанес девочке легкие умышленные телесные повреждения после словесного конфликта из-за того, что девушка задержалась и заставила водителя ее ждать. Все подробности и видео – в нашей статье.

Инцидент произошел в пятницу, 4 сентября во Львове на улице Стуса. В полицию позвонили свидетели происшествия. Они сообщили, что на девушку напал водитель такси. Об этом рассказали на официальном сайте полиции Львовской области.

Полицейские выяснили, что 29-летний львовянин – водитель такси Bolt – распылил газовый баллончик в глаза 14-летней девушке. Люди на улице были свидетелями и помогли девушке добраться до больницы.

Во время поездки девушка записывала видео с самого начала конфликта с таксистом. Судя по диалогу, пассажирка опоздала на несколько минут, после чего водитель ей сделал замечание: "вам приносит удовольствие когда вас ждут?". Девушка ответила, что доплачивает за это деньги. Впоследствии и пассажирка сделала водителю замечание по поводу медленной езды и телефонных разговоров во время вождения. Из-за всего этого девушка вышла не на месте назначения, а раньше, чего сама и требовала у водителя. Деньги за поездку пассажирка якобы оставила на сиденье. И вдруг водитель догнал ее на улице и распылил в лицо газовый баллончик.

Мужчину задержали. В его автомобиле обнаружили газовый баллончик "Кобра-1Н". Родители девушки написали на нападавшего заявление в полицию.

По состоянию на текущий момент нападавший водитель уже задержан. Полиция возбудила уголовное производство по статье о легких умышленных телесных повреждениях. Решением суда мужчина может быть оштрафован на 850 гривен, провести 200 часов на общественных работах или отправится на исправительные работы до года времени.

На этот инцидент уже отреагировали в компании, говорят: сейчас пытаются выяснить все детали, а водителя отключили от платформы.

Напомним, что ранее киевский таксист высадил политика из-за правил карантина.

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