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Во Львове суд освободил водителя, который трижды переехал 4-летнюю девочку

Новина українською → Среда 10 марта 2021 14:15
Во Львове суд освободил водителя, который трижды переехал 4-летнюю девочку В Львовской области оправдали водителя, переехавшего ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под Львовом водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку Сейчас Дрогобычский суд освободил от наказания молодого водителя, который был за рулем Volkswagen Golf.

Об этом сообщает издание Zahid.net.

ДТП произошло год назад 6 августа. После наезда авто девочка получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Водитель каким-то образом примирился с родителями девочки.

В ходе судебного заседания водитель свою вину признал. Со своей стороны родители девочки попросили закрыть уголовное производство, говоря, что водитель полностью возместил им моральный и материальный ущерб.

Учитывая эти обстоятельства, судья решил освободить молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей. Так, производство закрыли, апелляции на последнее постановление суда родные пострадавшего ребенка не подавали.

Отметим, что при ДТП 4-летняя девочка не получила ни одного перелома, но у нее были диагностированы другие травмы.

Напомним, девочка каталась на самокате на парковке магазина. В это время 19-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее. Сначала он зацепил ребенка задним колесом, потом переехал передним. Когда девочка уже лежала на земле, водитель, не останавливаясь, еще раз переехал ее левым передним колесом.

Как мы ранее сообщали, во Львове суд отпустил виновника ДТП с погибшим ребенком и еще тремя пострадавшими.

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