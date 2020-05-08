Во Львове студентам-медикам рассказывают о вреде контрацепции и греховности абортов

Во Львове студентам-медикам читают курс по биоэтике, где рассказывают о греховности абортов после инцеста и неэффективности контрацепции. Предмет первокурсникам Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого ведет доцент, магистр религиозных наук, кандидат наук государственного управления Галина Терешкевич (сестра-монахиня УГКЦ Диогена).

Курс лекций основан на ее учебнике "Биоэтика в системе здравоохранения и медицинского образования", который рекомендован Минздравом Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации. Монахиня преподает уже 20 лет.

Будущие медики после лекций должны сдавать тесты - где правильными вариантами ответов будут считаться "постулаты" Терешкевич.

"Тут пора поговорить об адекватности, потому что какие-то из этих вариантов апеллируют к современной науке, а какие-то - к христианству и Библии по представлениям госпожа преподавательницы", - написала журналистка Анна Чабарай в своем Facebook.

Также она опубликовала скрины этих самых тестов.

"У студентов также немного едет крыша, потому что в одном варианте теста отрицательные стороны использования презервативов отсутствуют (нечистый попутал, видимо), а во втором ответ на тот же вопрос - в 15% случаев презерватив разрывается и вообще пропускает ВИЧ (разрывается, если юзер идиот - на это инструкция, и нет, ВИЧ он не пропускает), приводит к выкидышам и бесплодию (шооо?)" - возмущается журналистка.

Монахиня-доцент рассказывает студентам, что аборты - это угроза обществу и демографическая проблема, потому что может привести к спаду рождаемости. Даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, "ведь ребенок не может нести ответственность за недостойные поступки своего отца". Также она утверждает, что применение средств контрацепции морально недопустимо.

Во Львове в медуниверситете монахиня преподает противоречивый курс по биоэтике (Фото: facebook.com/a.chabarai)

Ка стало известно, последние три года предмет Терешкевич соединили с общим курсом философии, выделив на ее лекции только несколько пар.

"Этот предмет был когда-то самостоятельным, а сейчас имеет несколько часов в составе курса по философии. Она разрабатывает те программы вместе с учеными из Киева, священниками, теологами. Конечно, в ее позиции выражены мысли, которые соответствуют ее конфессиональной принадлежности. Она является автором четырех изданий учебника "Биоэтика", который напечатан с согласия министерства здравоохранения. Рецензентами учебника были председатель комиссии по вопросам этики медицинского университета Богомольца, ученые из академии наук. Это не одна она к этому причастна. Мы сделали минимум часов этому предмету, а в других медицинских университетах есть отдельный предмет биоэтика", - рассказал заведующий кафедрой философии и экономики ЛНМУ профессор Игорь Держко, пишет ZAXID.NET.

Также он заверил, что конфликтов со студентами из-за несовпадения во взглядах у преподавательницы-монахини никогда не было.

Сама же Терешкевич признала в разговоре с журналистами, что данные лекции - из ее старого учебника, в котором "есть много недоработок", и теперь она написала новый - "Основы биоэтики и биобезопасности".

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