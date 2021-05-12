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Во Львове студент за тысячу гривен облил краской памятник Бандере: как наказали вандала

Автор: Владимир Костырин

Во Львове двое студентов местного вуза облили краской памятник Степану Бандере, после чего были задержаны полицией. Одному из злоумышленников суд уже вынес приговор - четыре года заключения, но освободил от наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщил представитель суда Павел Береза, передает "Суспільне".

Сам инцидент произошел в ночь на 5 февраля, а дело рассматривали в Галицком суде Львова в конце апреля.

Задержанным студентам - в возрасте 19 и 24 лет - сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 4 годам с испытательным сроком - 2 года.

"Такое решение было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым... В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор", - рассказал Береза.

По словам представителя суда, во время следствия также выяснилось, что молодым людям заплатили по тысяче гривен за то, чтобы они облили памятник краской. Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривен.

В отделе коммуникации Нацполиции во Львовской области рассказали, что правоохранители уже нашли заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование.

Во Львове вандалы облили краской памятник Бандере (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Ранее сообщалось, что под Винницей бывший зек вытирал грязные руки о флаг Украины, и по факту инцидента полиция начала уголовное производство.

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