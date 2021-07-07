Во Львове робот провел уникальную операцию бесплодной 19-летней девушке: фото поражают

Впервые в Западной Украине медики провели гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci.
Об этом сообщили в прессслужбе клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.
Так, медики сделали операцию 19-летней девушке, которая в течение двух лет страдала от тазовых болей и проблем с менструальным циклом. У нее также диагностировали бесплодие.
Кроме того, после тщательного обследования специалисты обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Опухолевое доброкачественное образование подлежало лишь хирургическому лечению.
"Обычно, такая киста образуется еще с рождения. Учитывая возраст и заболевания пациентки наши медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботической системы Da Vinci", - рассказали в больнице.
Ранее мы сообщали, что во Львове провели фантастическую операцию, которую провел робот-хирург "Da Vinci".
А также рассказывали о том, что из-за врачебной ошибки украинцы сделали ненужную операцию.