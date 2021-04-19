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Во Львове в разгар локдауна устроили вечеринку с музыкой и аниматорами

Новина українською → Львов, Понедельник 19 апреля 2021 13:45
Во Львове в разгар локдауна устроили вечеринку с музыкой и аниматорами В карантинном Львове устроили вечеринку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове, который сейчас находится в "красной" карантинной зоне, люди устроили громкую вечеринку для детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила львовянка Валентина Дойнова.

Местная жительница возмутилась, почему карантинные ограничения касаются не всех граждан.

"Карантин. Есть ли для кого-то исключения? Детский день рождения в ресторане "Парк". Музыка, аниматоры....", - подписала женщина фото.

Во Львове в разгар локдауна устроили вечеринку с музыкой и аниматорами

На этот факт в Facebook отреагировал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Он пообещал, что городская комиссия ТЭБ и ЧС 19 апреля закроет это заведение за нарушения карантина.

"Пренебрегая работой врачей, соблюдения карантина своими коллегами из других заведений питания и нарушая все возможные нормы здравого смысла во время карантина. Полиция уже выехала на место для составления протокола. Также на комиссии ТЭБ и ЧС заведение будет закрыто", - написал он.

В полиции на ресторан составили протокол.

Как мы писали ранее, нардеп Тищенко устроил шикарный праздник для жены в разгар карантина.

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