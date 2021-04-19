Во Львове в разгар локдауна устроили вечеринку с музыкой и аниматорами
Во Львове, который сейчас находится в "красной" карантинной зоне, люди устроили громкую вечеринку для детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила львовянка Валентина Дойнова.
Местная жительница возмутилась, почему карантинные ограничения касаются не всех граждан.
"Карантин. Есть ли для кого-то исключения? Детский день рождения в ресторане "Парк". Музыка, аниматоры....", - подписала женщина фото.
На этот факт в Facebook отреагировал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
Он пообещал, что городская комиссия ТЭБ и ЧС 19 апреля закроет это заведение за нарушения карантина.
"Пренебрегая работой врачей, соблюдения карантина своими коллегами из других заведений питания и нарушая все возможные нормы здравого смысла во время карантина. Полиция уже выехала на место для составления протокола. Также на комиссии ТЭБ и ЧС заведение будет закрыто", - написал он.
В полиции на ресторан составили протокол.
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