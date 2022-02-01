Во Львове работница аптеки нажилась на 900 тысяч на лекарствах для онкобольных: какая схема

Выяснилось, что заведующая аптекой вносила значительно заниженные - ложные данные о стоимости медицинских препаратов во внутреннюю систему учета, но продавала по настоящим.

"В частности, входную стоимость на препараты для онкобольных она занижала более чем в десять раз, зато продавались лекарства по реальным ценам. Разницу фигурантка убирала себе", - говорится в публикации.

Таким образом женщина нажилась на сумму почти 900 тысяч гривен.

Как сообщается, мошенницу разоблачили сотрудники киберполиции во Львовской области совместно со следователями Львовского райуправления полиции №1.

Женщину уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК.

"Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - рассказали в полиции.