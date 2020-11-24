ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львове пьяный "коп" на внедорожнике разнес детскую площадку и завис на качелях

Автор: Роман Мирончук

Во Львове пьяный полицейский вылетел на джипе на детскую площадку

Во вторник, 24 ноября, во Львове водитель Volkswagen Touareg вылетел на детскую площадку, снес горку и повис на качелях. За рулем авто находился сотрудник полиции, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Торфяной, 23 около 14:45. На своем пути авто разбило еще два припаркованных автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

Очевидцы происшествия сфотографировали на лобовом стекле нарушителя удостоверение Главного управления полиции Львовской области.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

В полиции подтвердили, что за рулем авто, находился их сотрудник - 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области, который был пьян.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (фото: varta1.com.ua)

Самые читаемые новости

При этом в сообщении полиции говорится, что их сотрудник будет уволен. В данное время начато служебное расследование.

Во Львове полицейский на джипе въехал на детскую площадку (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве водитель выехал на встречную полосу и на скорости протаранил остановку. После столкновения автомобиль загорелся. К счастью, на остановке в момент ДТП людей не было.

Водитель потерял сознание, и из машины его вытащили проезжающие мимо участники дорожного движения. Они оказали ему первую помощь и вызвали "скорую".

Ранее мы писали о том, что известная украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в серьезное ДТП. У девушки сломан позвоночник.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛьвовДТП