Во Львове прооперировали девочку с редким заболеванием: опухоль обнаружили благодаря кашлю

Так, операцию провели хирурги Западноукраинского специализированного медцентра вместе с кардиохирургом областной клинической больницы города Львова.

Как у девушки обнаружили опухоль

Медики рассказали, что девочка начала сильно кашлять в декабре прошлого года, кашель не поддавался лечению дома, поэтому родители ребенка обратились к медикам.

"Ребенок пришел домой и стал покашливать. После чего появилась одышка. Однажды она не дошла до школы, так ей стало трудно дышать. Местный педиатр выписала медикаменты для лечения кашля. Однако он не проходил, и одышка увеличивалась. Так мы лечили кашель 2 недели", - вспоминает мама пациентки Галина.

Потом родители решили доставить ее в больницу, где ей сделали обследование. Во время УЗИ врач заметил опухоль, которая давила на сердце и легкие. По словам мамы девочки, ее дочь на здоровье не жаловалась.

А уже в январе девочку еще раз обследовали и назначили операцию во время которой удалили доброкачественную опухоль.

Операция длилась около 4 часов.

Врачи сообщили, что опухоль появилась в результате редкого заболевания.

Сейчас 13-летняя девочка выздоравливает.