Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен: первые подробности ЧП

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!" - сообщил мэр города Андрей Садовой.

Скрин: Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен (facebook.com/andriy.sadovyi)

В комментариях пользователи винят организаторов забега, в том числе и градоначальника, которые организовывают подобные соревнования в жаркую погоду. При этом во Львове сегодня температура воздуха невысокая, так как в западные области пришло похолодание.

"Кошмар, в такую жару проводить марафон, где мозги, жаль парня, жить да жить ему", - удивляется комментатор.

"Тромбы отрываются в любую погоду, бег ускорил только. От него практически нет спасения", - пишет один из пользователей.

"Жари немає! До чого тут Садовий? Співчуття родині померлого", - добавил юзер.

Что говорят в полиции

"Медики констатировали смерть парня, которому около 23-24 лет. О нем известно, что он студент. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое - все это сейчас выясняется", - сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.