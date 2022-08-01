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Во Львове полицейский застрелил овчарку: разгорается скандал с зоозащитниками

Во Львове на вокзале полицейский застрели собаку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове на главном железнодорожном вокзале сотрудник полиции применил табельное оружие и застрелил овчарку. Зоозащитники говорят, что это уже не первый такой инцидент и можно было избежать гибели собаки.

Детали инцидента во Львове и комментарии зоозащитников - читайте в материале ниже.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, вечером 31 июля к патрулю на территории главного железнодорожного вокзала обратились волонтеры.

Они сообщили, что агрессивная овчарка без намордника бросалась на пассажиров и волонтеров. Хозяин собаки был рядом, но на многочисленные просьбы утихомирить пса он не реагировал.

Полицейские обнаружили дебошира с собакой на первом перроне вокзала - мужчина был нетрезв и не адекватен. Когда он увидел полицию, то спустил на них собаку.

Один из патрульных вынужден был применить табельное оружие для обезвреживания животного, которое угрожало жизни и здоровью людей. Поэтому он пристрелил собаку на глазах у людей.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие по отношению к работнику правоохранительных органов) ККУ. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до трех лет.

Сейчас идет расследование, и правоохранители выясняют все детали инцидента.

Зооволонтеры считают, что можно было использовать любое другое средство, чтобы остановить пса.

"Можно было использовать газовый баллончик или другой превентивный способ, а не сразу открывать огонь по животному. Меня беспокоит, что из-за большого количества оружия, которое есть сейчас на руках, ее бесконтрольно используют при любой возможности против животных. А правоохранители такими действиями будут только провоцировать огнестрельное поведение", - заявила глава зоозащитной организации "Эко-Прогресс" Устина Бойко в комментарии для DaylyLviv.

"Общество очень озабочено этим случаем, поэтому просим опубликовать видео, как все начиналось и происходило. Мы хотим быть уверены в полиции и чувствовать защиту, а не наоборот", - подчеркнула глава общественной организации "Зелена сила" Андриана Байло.

Во львовских пабликах стали появляться фрагменты видео и описание инцидента от очевидцев. Якобы полицейский схватился за оружие, так как собака собиралась броситься на бездомного.

Однако зооволонтеры задают вопросы полиции об инциденте и просят опубликовать полное видео того, что произошло на вокзале.

Они отмечают, что можно было обезвредить собаку любым другим способом, а еще вызвать на место происшествия зооволонтеров, представителей ЛКП Лев и зоопсихологов. Патрульного полицейского, который выстрелил в собаку, теперь требуют уволить из органов.

Кстати, ранее мы писали о том, что под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от обстрелов.

А еще рассказывали о том, что под Киевом спасли пса, которого оккупанты покалечили и заминировали.

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зоозащитникиполицияживотныезооволонтеры