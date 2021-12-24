Во Львове подросток впал в кому после бессимптомного COVID-19: лечение обошлось в полмиллиона

Во Львове 17-летний парень из-за осложнений после коронавирусной болезни, которая прошла безсимптомно, попал в реанимацию и впал в мозговую кому. После длительного и дорогостоящего лечения подростка, к счастью, медикам удалось спасти.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

По словам мамы юного пациента Елены Боднарь, в районную больницу сын попал с ветрянкой. Однако после соответствующего лечения состояние Виктора не улучшалось - он даже отказывался от еды и воды, жаловался на слабость.

Тогда парень был госпитализирован в больницу Львова, и его давление было критически низким: 60 на 20, а сатурация снизилась до 70%. Медики сразу сделали ему тест на антиген - так выяснилось, что кроме ветрянки Виктор бессимптомно перенес еще и COVID-19, и именно он дал такое серьезное осложнение.

Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому, и юношу подключили к специальному аппарату, который очищает кровь.

17-летний пациент во львовской больнице впал в мозговую кому из-за COVID-осложнений (фото: скриншот)

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Западноукраинского детского медицинского центра Роман Собко, у пациента развилась полиорганная недостаточность: почечная, дыхательная и сердечная.

"Мультисистемный воспалительный синдром возникает через 4-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции", - отмечает врач-педиатр Вита Волощук.

Медики рассказывают, что подобный посткоронавирусный синдром у детей не редкость. Так, только во Львовской области были зафиксированы более 20 таких случаев.

Однако Виктор стал самым тяжелым пациентом. Мама парня вспоминает, что он пробыл в коме трое суток, и угасал на глазах.

Собко подчеркнул, что в случае с подростком была реакция организма на перенос инфекции.

Парень после выздоровления приходит в больницу на осмотр (фото: скриншот)

"Мозговая кома длилась около 3-4 суток, а затем еще оставалось нарушение сознания до недели времени", - сказал врач.

Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось больнице в 500 тысяч гривен. Состояние парня сейчас нормализовалось, он чувствует себя хорошо.

Спасенный 17-летний парень со своей мамой (фото: скриншот)

Благодаря врачам юноша на днях смог отпраздновать дома свой 17-й день рождения. Теперь Виктор в знак благодарности принес медикам торт.

Видео: львовские врачи спасли 17-летнего пациента, который из-за осложнений от коронавируса впал в мозговую кому