Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото)

Так, сегодня, 1 сентября, во время патрулирования на улице Василия Стуса, к патрульным обратился взволнованный мужчина, который попросил о помощи.

Растерянный мужчина рассказал, что в его автомобиле находится 1-летний сын, которому нужно как можно быстрее добраться до больницы. В частности, ребенок упал и травмировал нижнюю челюсть и началось сильное кровотечение.

"Не теряя времени, командир взвода Михаил Павшик и его напарник Роман Мурин, включили сирену, проблесковые маячки на служебном автомобиле и сопроводили автомобиль с ребенком в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через считанные минуты травмированного парня передали медикам.

Во Львове патрульные помогли доставить ребенка в больницу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)