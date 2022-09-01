Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото)
Во Львове патрульные не были равнодушными и осуществили сопровождение автомобиля с травмированным малышом в больницу.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.
Так, сегодня, 1 сентября, во время патрулирования на улице Василия Стуса, к патрульным обратился взволнованный мужчина, который попросил о помощи.
Растерянный мужчина рассказал, что в его автомобиле находится 1-летний сын, которому нужно как можно быстрее добраться до больницы. В частности, ребенок упал и травмировал нижнюю челюсть и началось сильное кровотечение.
"Не теряя времени, командир взвода Михаил Павшик и его напарник Роман Мурин, включили сирену, проблесковые маячки на служебном автомобиле и сопроводили автомобиль с ребенком в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже через считанные минуты травмированного парня передали медикам.
Во Львове патрульные помогли доставить ребенка в больницу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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