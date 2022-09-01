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Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото)

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Львов, Четверг 01 сентября 2022 19:18
Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото) Патрульные во Львове помогли доставить ребенка в больницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове патрульные не были равнодушными и осуществили сопровождение автомобиля с травмированным малышом в больницу.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

Так, сегодня, 1 сентября, во время патрулирования на улице Василия Стуса, к патрульным обратился взволнованный мужчина, который попросил о помощи.

Растерянный мужчина рассказал, что в его автомобиле находится 1-летний сын, которому нужно как можно быстрее добраться до больницы. В частности, ребенок упал и травмировал нижнюю челюсть и началось сильное кровотечение.

"Не теряя времени, командир взвода Михаил Павшик и его напарник Роман Мурин, включили сирену, проблесковые маячки на служебном автомобиле и сопроводили автомобиль с ребенком в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через считанные минуты травмированного парня передали медикам.

Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото)Во Львове патрульные помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу (фото)Во Львове патрульные помогли доставить ребенка в больницу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца.

Также мы писали, что в Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге, чтобы пропустить утят.

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