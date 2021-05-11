Львовянин на самокате влетел в толпу на полной скорости: украинцы разгневаны

"Это было ужасно, потому что парень на самокате позади себя вез девушку и на полной скорости въехал в толпу. Ребенок аж перевернулся. Сильно ушиб голову. Вполне очевидно, там будет не только "шишка" на голове, потому что ребенок понемногу начал терять ориентацию в пространстве", - написала женщина.

Информацию об инциденте Styler подтвердили в патрульной полиции Львова, добавив, что пострадавшего мальчика забрали в больницу.

Пользователей соцсетей возмутило такое безответственное поведение юноши на самокате.

"Здесь проблема не в самокатах, а в сознании наших людей! Не важно, человек едет на самокате, велосипеде или за рулем авто, если дебил, то и пешеходом будет дебил!" - пишет одна из пользовательниц.

Кто-то говорит, что несколькими днями ранее тоже стал свидетелем аварийной ситуации. Электросамокат на красный свет вылетел на перекресток и едва не сбил пешеходов.

"Службам проката самокатов надо в приложении при регистрации ввести тест IQ перед тем, как пользоваться, и экзамен ПДД", - возмущаются украинцы.

Многие пользователи отмечают, что, прежде всего, надо разработать нормальное законодательство для регулирования движения электротранспорта, "потому что сейчас только начинаются массовые катания на этих средствах".