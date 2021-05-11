Львовянин на самокате влетел в толпу на полной скорости: украинцы разгневаны

10 мая возле Львовского оперного театра молодой парень на электросамокате на скорости въехал в толпу людей, в результате чего пострадал маленький ребенок.
Об этом рассказала местная жительница Ольга Добрывода, которая стала свидетелем происшествия, в Facebook-сообществе "Варта1".
"Это было ужасно, потому что парень на самокате позади себя вез девушку и на полной скорости въехал в толпу. Ребенок аж перевернулся. Сильно ушиб голову. Вполне очевидно, там будет не только "шишка" на голове, потому что ребенок понемногу начал терять ориентацию в пространстве", - написала женщина.
Информацию об инциденте Styler подтвердили в патрульной полиции Львова, добавив, что пострадавшего мальчика забрали в больницу.
Пользователей соцсетей возмутило такое безответственное поведение юноши на самокате.
"Здесь проблема не в самокатах, а в сознании наших людей! Не важно, человек едет на самокате, велосипеде или за рулем авто, если дебил, то и пешеходом будет дебил!" - пишет одна из пользовательниц.
Кто-то говорит, что несколькими днями ранее тоже стал свидетелем аварийной ситуации. Электросамокат на красный свет вылетел на перекресток и едва не сбил пешеходов.
"Службам проката самокатов надо в приложении при регистрации ввести тест IQ перед тем, как пользоваться, и экзамен ПДД", - возмущаются украинцы.
Многие пользователи отмечают, что, прежде всего, надо разработать нормальное законодательство для регулирования движения электротранспорта, "потому что сейчас только начинаются массовые катания на этих средствах".
Напомним, что недавно ведущего "Телебачення Торонто" Майкла Щура забрызгали из баллончика и избили за замечание парню на самокате о несоблюдении ПДД.