Во Львове онкологического пациента с COVID-19 выписали домой без оказания помощи

Во Львове молодой парень умер из-за халатности врача (Коллаж РБК-Украина)

Врач городской больницы просто отправила домой пациента с раком, который заразился COVID-19

Во Львове произошла трагическая история с пациентом одной из городских больниц. 25-летнего мужчину с онкологией, который заразился коронавирусом, просто выписали из больницы и отправили домой.

У 25-летнего Олега Кулиняка произошло кровоизлияние, и он был госпитализирован в 5-ю городскую больницу. Лечащий врач знала, что молодой человек проходит также лечение от онкологического заболевания. В больнице Олег заразился коронавирусом от соседа по палате. Отделение было решено закрыть на карантин, а лечащий врач Кулиняка вместо того, чтобы отправить пациента в другую больницу, просто выписала его домой. Детали рассказала журналистка Марта Иванова на своей странице в Facebook.

"Недавно у него произошло кровоизлияние, и он проходил лечение в 5 городской больнице Львова. Во время лечения Олег подхватил коронавирус. По словам жены, заразился от другого пациента, который был в больнице. Так как отделение, в котором находился Олег, закрыли на карантин – мужчину просто отправили домой", - написала Иванова.

Она добавила, что родные самостоятельно начали поиск больницы, где бы приняли больного и сделали ему тест на коронавирус. На эти поиски у них ушло 4-5 дней, которые фактически стоили молодому мужчине жизни. Его смогли положить в районную больницу в Пустомытах, но его состояние уже настолько ухудшилось, что врачи просто не смогли ему помочь и он скончался.

"К врачам из Пустомытовской больницы мы претензий не имеем. Они выделили ему реанимационную палату, когда узнали, что мы с таким диагнозом дома. Пока мы самостоятельно искали, куда положить мужа, мы потеряли ориентировочно 4-5 дней. Лечащий врач Горон Наталья Юрьевна из 5-ой больницы отправила больного с онкологией пациента домой. В это время другие врачи направляли своих пациентов в другие медучреждения. Попытки сконтактироваться с врачом не давали никаких результатов. Врач просто не выходила на связь", - процитировала журналистка слова жены погибшего пациента.

Олег Кулиняк с женой и дочерьми (Фото: facebook.com/m.oliyarnyk)

Родные Олега Кулиняка обратились в полицию и прокуратуру и было начало криминальное производство по факту смерти пациента в результате ненадлежащего исполнения обязанностей врачами. Дело возбудили по факту неоказания медицинской помощи больному пациенту, которое повлекло за собой смерть.

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