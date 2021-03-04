Во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей: еле волочил ноги и качал головой

Все жертвы педофила посещали организованные подозреваемым занятия для подростков. Он это называл детской религиозной организацией.Как выяснилось в процессе расследования, ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал и его организация была нелегальной.

На судебное заседание подозреваемого Романа М. вывели под руки двое конвоиров. Обвиняемый волочил ноги, не произнес ни слова и качал головой.

Один из его адвокатов утверждает, что мужчина психически болен и судить его нельзя. Но результаты экспертизы говорят обратное.

"Судя по внешним его признакам, есть необходимость назначения повторной психиатрической экспертизы. Она была проведена достаточно длительное время назад, и с тех пор его состояние существенно ухудшилось", - считает адвокат обвиняемого Богдан Бень.

Подозреваемый Роман в зале суда (фото: radiosvoboda.org)

На первое судебное заседание пришли четыре жертвы насильника. Потерпевшие говорят, что педофил только строит из себя психически больного, но сам таким не является.

История всплыла лишь в прошлом году, когда к правоохранителям обратилась первая жертва. Девушка тогда призналась, что думала даже о самоубийстве. После долгих лет переживаний обратилась к психологу и тот посоветовал пойти в полицию.

В деле в общей сложности фигурирует шесть человек, заявивших об изнасиловании. В прокуратуре считают, что жертв было больше, однако, не все согласились свидетельствовать. Преступления мужчина совершал с 2005 до 2012 года, говорят прокурор.

Если в суде будет доказана вина мужчины, то ему грозит лишение свободы до 15 лет.