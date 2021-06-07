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Во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево: есть пострадавшие

Автор: Анна Шиканова

Во Львове маршрутка съехала с дороги и на полной скорости врезалась в дерево. Инцидент произошел утром в понедельник, когда люди ехали на работу.

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, вероятной причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя маршрутки.

Рано утром 7 июня маршрутка №11, которая ехала по улице Левандовской, начала в какой-то момент съезжать с прямой дороги. Скорость транспортного средства была довольно большой, и маршрутка просто влетела в дерево.

В салоне маршрутки в этот момент находились люди и по данным пресс-службы Львовского городского совета, пострадало пять человек. Они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшим оказали помощь сразу, на месте аварии, а потом госпитализировали в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проверяет водителя. Как отметил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, по предварительной информации, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

Вероятнее всего, ему стало плохо за рулем, он не справился с управлением и допустил столкновение маршрутки с деревом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшие и травмированные.

А также мы рассказывали о том, что в Каменском женщина провалилась под землю на остановке общественного транспорта и оказалась в капкане.

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