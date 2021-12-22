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Во Львове "мамкин гангстер" с пистолетом возле школы напал на учеников: требовал деньги

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Львов, Среда 22 декабря 2021 17:10
Во Львове "мамкин гангстер" с пистолетом возле школы напал на учеников: требовал деньги Фото: пистолет в руках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове 18-летний парень с пистолетом возле школы угрожал двум ученикам 16 и 17 лет и вымогал деньги, при этом одного из них ударил в лицо. Инцидент заметил неравнодушный прохожий, который вызвал правоохранителей.

Об этом 22 декабря передали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

По словам заявителя, на улице Степана Бандеры около учебного учреждения проходил конфликт между молодыми людьми - один человек, одетый в балаклаву, громко общался с двумя парнями. Происходило этом во вторник около трех часов дня.

На место прибыл экипаж патрульных и задержал злоумышленника.

"В ходе выяснения обстоятельств полицейские узнали от участников конфликта, что 18-летний парень надел балаклаву и подготовил предмет, похожий на пистолет, чтобы запугать пострадавших", - говорится в публикации.

Так, "гангстер" дождался двух учеников после окончания уроков возле школы, а когда они вышли, стал приставлять пистолет к их груди, нанес телесные повреждения одному из ребят в лицо.

"По объяснениям подростков, он требовал у них еженедельное вознаграждение в 500 гривен и определенную информацию", - рассказали правоохранители.

Во время проведения поверхностной проверки правонарушителя был обнаружен "предмет, внешне похожий на оружие". Парень объяснял, что купил его в магазине "для безопасности".

Во Львове &quot;мамкин гангстер&quot; с пистолетом возле школы напал на учеников: требовал деньги

Во Львове 18-летний парень около школы напал на двух учеников (фото: facebook.com/lvivpolice)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сообщили об инциденте родителям несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали по ст. 208 УПК Украины. Ему угрожает ответственность по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство совершено с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

За такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Во Львове &quot;мамкин гангстер&quot; с пистолетом возле школы напал на учеников: требовал деньги

Во Львове задержали вооруженного парня, который напал на школьников (фото: facebook.com/lvivpolice)

Ранее сообщалось, что в гимназии Мелитополя подросток "ради прикола" устроил стрельбу и ранил ученика в лицо.

Напомним, перед этим в Луганской области во время драки в школе семиклассника ударили ножом.

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Львов полиция школа
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