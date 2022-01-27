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Во Львове малыш закрылся один в квартире: молниеносная реакция спасателей помогла избежать трагедии

Автор: Анна Шиканова

Во Львове годовалый малыш случайно закрылся один в квартире на третьем этаже. Его мама вышла на минуту на лестничную клетку, и дверь захлопнулась.

Как спасатели помогли избежать трагедии львовской семье, рассказали на странице ГСЧС в Facebook.

Около 18 часов в среду, 26 января, на горячую линию службы спасения 101 поступило сообщение от перепуганной женщины. Она рассказала, что на площади Старый Рынок, в квартире на третьем этаже по неосторожности закрылся годовалый ребенок.

Мама вышла на лестничную клетку и дверь за ней захлопнулась. Ключей с собой у нее не оказалось, а внутри квартиры без присмотра остался годовалый малыш, который самостоятельно открыть двери не мог.

Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. Они поставили выдвижную лестницу и обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции через окно на балконе. После этого входную дверь смогли открыть изнутри.

К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи он не нуждался. А мама малыша отделалась испугом.

Во Львове спасатели помогли маме и годовалому малышу, который закрылся в квартире

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре спасатели вытянули мальчика, который застрял в батарее отопления.

Малыш засунул руку в батарею и не смог извлечь ее самостоятельно. Мама мальчика немедленно вызвала спасателей.

А также рассказывали о том, что в Украине появилось приложение для спасения туристов в горах, которое работает даже без связи.

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спасатели