Во Львове малыш закрылся один в квартире: молниеносная реакция спасателей помогла избежать трагедии

Около 18 часов в среду, 26 января, на горячую линию службы спасения 101 поступило сообщение от перепуганной женщины. Она рассказала, что на площади Старый Рынок, в квартире на третьем этаже по неосторожности закрылся годовалый ребенок.

Мама вышла на лестничную клетку и дверь за ней захлопнулась. Ключей с собой у нее не оказалось, а внутри квартиры без присмотра остался годовалый малыш, который самостоятельно открыть двери не мог.

Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. Они поставили выдвижную лестницу и обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции через окно на балконе. После этого входную дверь смогли открыть изнутри.

К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи он не нуждался. А мама малыша отделалась испугом.

Во Львове спасатели помогли маме и годовалому малышу, который закрылся в квартире