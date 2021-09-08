UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове контролер избил пассажира: появилось видео "разборок"

Автор: Людмила Жукова

Во Львове в общественном транспорте контролер ударил пассажира за то, что тот заступился за женщину.

Об этом сообщает издание "Дело".

Инцидент произошел 6 сентября в трамвае Львова №6. Конфликт начался после того, как несколько человек зашли в заднюю дверь трамвая на остановке возле церкви святых Ольги и Елизаветы.

Женщина зашла на остановке и пыталась передать деньги за проезд водителю В этот момент в транспорт зашли контролеры. Они увидели в руках пассажирки деньги и не поверили, что она только что хотела передать деньги за проезд. Они требовали от женщины 200 гривен штрафа.

"Когда люди передали ей билет от водителя, я его сразу закомпостировала и передала. Они вырвали из ее рук этот билет. В это время на следующей остановке начали выходить люди и мужчина попросил его пропустить. А контролер взял и его ударил, сказав, что можно выходить на другие двери", - рассказала очевидец ЧП Мария Малетич и опубликовала видео в соцсети с данным конфликтом.

В ролике можно увидеть, как конролер со всей силы ударил пассажира, который пытался пройти по салону к выходу. Им оказался известный львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник.

Олег рассказал, что женщина не была похожа на львовянку, но таким давлением контролеры довели ее до слез. По его словам, ему жаль, что он не поехал дальше с ними в трамвае и не вызвал полицию.

Реакция "Львовэлектротранса"

Начальник отдела контроля "Львовэлектротранса" Владимир Килко уверяет, что контролер никого не бил, а видео вырвано из контекста.

Во львовском трамвае контролер ударил пассажира

Как мы ранее писали, Анна Тринчер устроила скандал в киевском троллейбусе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов