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У украинки из яичников удалили 3-килограммовую опухоль: "гигантское образование было бомбой"

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Львов, Пятница 12 ноября 2021 20:18
У украинки из яичников удалили 3-килограммовую опухоль: "гигантское образование было бомбой" Львовские врачи провели уникальную операцию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове врачи удалили из яичников 14-летней девушки 3-килограммовую кисту. В частности, у пациентки был увеличен живот, который ей мешал и симптомов не было.

Об этом сообщили во Львовской областной детской больнице Охматдит.

Так, девочка с 9 лет болеет лейкемией. Сейчас она получала и химиотерапию, и лучевую. В Италии ей сделали пересадку костного мозга, поэтому сейчас она в состоянии ремиссии.

По словам медиков, девушка также получала гормональную терапию, которая вероятно и стимулировала рост опухоли в яичнике.

"Родители девочки обращались в разные клиники, к разным специалистам уже с новой проблемой, им рекомендовали следить за кистой, однако в какой-то момент образования достигла просто гигантских размеров", - говорится в сообщении.

У украинки из яичников удалили 3-килограммовую опухоль: &quot;гигантское образование было бомбой&quot;У украинки из яичников удалили 3-килограммовую опухоль: &quot;гигантское образование было бомбой&quot;Медики удалили из яичников 3-килограммовую опухоль (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Поэтому львовские медики решили удалять образование с помощью малоинвазивного метода, то есть через маленькие проколы, а не через разрез во весь живот. Отмечается, что врачи удалили около 3 литров жидкости и массивную капсулу опухоли.

"Ситуация была непростой, ведь гигантское образование в яичнике было бомбой и уже даже не замедленного действия. Компрессия окружающих органов и вероятность злокачественной трансформации самой опухоли требовали быстрого реагирования", говорят врачи.

Сейчас девочку ждет длительный процесс реабилитации репродуктивной функции. Также в будущем у девушки есть шансы иметь детей.

Ранее мы сообщали, что в Днепре медики провели уникальную операцию младенцу.

Также мы писали, что во Львове спасли маленького мальчика едва не потерял палец.

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