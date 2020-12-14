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Во Львове от COVID-19 умерла выдающаяся пианистка: была еще так молода

Львов, Понедельник 14 декабря 2020 15:58
Во Львове от COVID-19 умерла выдающаяся пианистка: была еще так молода
Во Львове от коронавируса умерла пианистка Надежда Бабинец (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове от коронавируса умерла выдающаяся пианистка Надежда Бабинец. Ей было всего 55 лет. Она была преподавателем кафедры музакадемии имени Николая Лысенко.

Про смерть знаменитой артистки сообщила в Facebook ее подруга София Соловий.

"В это невозможно поверить и невозможно принять... Смерть пришла и вырвала от нас нашу Надежду Даниловну, забрала маму, бабушку, подругу, советчицу, прекрасную пианистку, музыковеда и чуткого педагога. Ужасный этот год... Этот ужасный вирус..." - написала она, опубликовав фото с последней совместной встречи с Надеждой Бабинец.

Будущая пианистка родилась в селе Глинск Жовковского района в 1965 году. Она закончила Львовскую специализированную среднюю музыкальную школу-интернат, а затем Львовскую национальную музыкальную академию имени Лысенко. После чего работала в заведении в качестве преподавателя кафедры концертмейстерства.

С хором "Сурма" пианистка гастролировала по миру - они были в США, Латвии, Германии.

Во Львове от COVID-19 умерла выдающаяся пианистка: была еще так молода

Надежда Бабинец крайняя справа (фото: facebook.com/sofia.soloviy)

С Надеждой Бабинец попрощаются 14 декабря в 18:00 часов в часовне, на ул. Пекарской, 52. А похорон состоится 15 декабря в 11:00 в Храме святых Владимира и Ольги на ул. Симоненко, 5, пишет ТСН.

В сети пронеслась волна скорби из-за преждевременной смерти пианистки.

Ранее мы писали, что от коронавируса умер знаменитый врач из Днепра Борис Анатольевич Павленко. Он заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова, где выхаживал недоношенных деток.

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