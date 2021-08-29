Во Львове из больницы сбежала пациентка: накануне ей сделали трепанацию черепа

Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице Миколайчука львовский инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.

Сотрудник правоохранительных органов подошел к ней и выяснил, что она плохо ориентируется в пространстве. Он попытался выяснить у нее, что произошло и не нужна ли ей какая-то помощь.

После разговора с женщиной он позвонил на горячую линию "102" и выяснил, что она пациентка больницы скорой помощи, которой накануне провели сложную операцию трепанации черепа, а после хирургического вмешательства женщина просто исчезла из палаты. Поисками женщины уже целый день занимается дочь.

Пока на место обнаружения женщины ехала дочь и медики, неравнодушные жители принесли женщине одежду. После осмотра ее немедленно госпитализировали в больницу.

Украинцев эта ситуация одновременно обрадовала и разозлила. Обрадовала, так как женщина в беде оказалась рядом с неравнодушными людьми. А вот разозлила, так как люди не понимают, как пациентка после тяжелой операции смогла уйти из больницы незаметно.