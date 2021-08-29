UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове из больницы сбежала пациентка: накануне ей сделали трепанацию черепа

Автор: Анна Шиканова

Во Львове из больницы сбежала пациентка, которой провели трепанацию черепа. Женщина исчезла из палаты после сложной операции и почти сутки ее разыскивала дочь.

Детали рассказали на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице Миколайчука львовский инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.

Сотрудник правоохранительных органов подошел к ней и выяснил, что она плохо ориентируется в пространстве. Он попытался выяснить у нее, что произошло и не нужна ли ей какая-то помощь.

После разговора с женщиной он позвонил на горячую линию "102" и выяснил, что она пациентка больницы скорой помощи, которой накануне провели сложную операцию трепанации черепа, а после хирургического вмешательства женщина просто исчезла из палаты. Поисками женщины уже целый день занимается дочь.

Пока на место обнаружения женщины ехала дочь и медики, неравнодушные жители принесли женщине одежду. После осмотра ее немедленно госпитализировали в больницу.

Украинцев эта ситуация одновременно обрадовала и разозлила. Обрадовала, так как женщина в беде оказалась рядом с неравнодушными людьми. А вот разозлила, так как люди не понимают, как пациентка после тяжелой операции смогла уйти из больницы незаметно.

  • Интересно, как в больнице допустили ситуацию, когда после сложной операции на голове, пациент может просто взять и выйти из отделения?
  • Зато есть хороший контроль за теми, кто хочет проведать пациентов. Особенно в роддомах контроль. А выйти – кто хочет.
  • Эта новость из разряда приятных! Спасибо за человечность, неравнодушие. Такими мы все должны быть, и тогда вокруг будет теплее.
  • Как могла потеряться женщина из больницы?
  • Приятно читать про человечность. Дай Боже здоровья.
  • Этот патрульный должен получить благодарность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве руководитель ОСББ чуть не убил подростка.

А также рассказывали о том, что в центре Киева агрессивный водитель специально сбил полицейского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов