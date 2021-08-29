Во Львове из больницы сбежала пациентка: накануне ей сделали трепанацию черепа
Во Львове из больницы сбежала пациентка, которой провели трепанацию черепа. Женщина исчезла из палаты после сложной операции и почти сутки ее разыскивала дочь.
Детали рассказали на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook.
Женщину в одной футболке и с забинтованной головой увидел на улице Миколайчука львовский инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухачев.
Сотрудник правоохранительных органов подошел к ней и выяснил, что она плохо ориентируется в пространстве. Он попытался выяснить у нее, что произошло и не нужна ли ей какая-то помощь.
После разговора с женщиной он позвонил на горячую линию "102" и выяснил, что она пациентка больницы скорой помощи, которой накануне провели сложную операцию трепанации черепа, а после хирургического вмешательства женщина просто исчезла из палаты. Поисками женщины уже целый день занимается дочь.
Пока на место обнаружения женщины ехала дочь и медики, неравнодушные жители принесли женщине одежду. После осмотра ее немедленно госпитализировали в больницу.
Украинцев эта ситуация одновременно обрадовала и разозлила. Обрадовала, так как женщина в беде оказалась рядом с неравнодушными людьми. А вот разозлила, так как люди не понимают, как пациентка после тяжелой операции смогла уйти из больницы незаметно.
- Интересно, как в больнице допустили ситуацию, когда после сложной операции на голове, пациент может просто взять и выйти из отделения?
- Зато есть хороший контроль за теми, кто хочет проведать пациентов. Особенно в роддомах контроль. А выйти – кто хочет.
- Эта новость из разряда приятных! Спасибо за человечность, неравнодушие. Такими мы все должны быть, и тогда вокруг будет теплее.
- Как могла потеряться женщина из больницы?
- Приятно читать про человечность. Дай Боже здоровья.
- Этот патрульный должен получить благодарность.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве руководитель ОСББ чуть не убил подростка.
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