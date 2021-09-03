Во Львове в больнице умер младенец: родители по вине медиков пережили кошмар

Ребенок родился полностью здоровым

Для Ирины и Владимира мальчик стал вторым ребенком. 25-летнюю Ирину Вдовичин привезли в клинический перинатальный центр на 35 неделе беременности и провели кесарево сечение. 12 августа родился здоровый малыш и их собирались уже выписывать, но 16 августа мальчику стало плохо.

Как рассказала мама малыша, он родился весом в 2500 кг и 46 см, полностью здоровый. Для перестраховки ему в первые сутки давали кислород, а через два дня он начал питаться грудным молоком. На шестой день малыш съедал уже 30 мл и начал набирать вес. 16 августа его принесли маме в палату и начали готовить к выписке. Но в обед женщина заметила, что малыш сам не свой, а животик у него вздутый.

Медики не реагировали на просьбы матери

"Медперсонал на мои замечания не обращал внимание, занимался выпиской людей, пока не пришла ночная смена в 20 часов. В 21:00 они начали малыша лечить, он был уже в критическом состоянии. Врач пришел около часу ночи и была без перчаток и маски, с грязными руками, от нее было слышно перегаром. Из желудка у малыша шла кровь. Ему давали сильные антибиотики. К утру состояние не изменилось, и они вызвали Охматдет", - рассказала Ирина.

Врачи Охматдета сказали, что у ребенка инфекция и проблемы с кишечником, хотя при рождении никаких проблем со здоровьем не было. Родители предположили, что инфекцию могли занести в детском отделении. Медики дали 5% гарантии, что малыш выживет.

Двое суток его держали на сильных антибиотиках, состояние было стабильным, но из-за большого количества лекарств начали отказывать почки. С 23 августа мальчику снова начали давать смеси. Мама видела ребенка живым последний раз 26 августа и утверждает, что он был в удовлетворительном состоянии, немного с желтизной. Она добавила, что сына поместили в крайний бокс возле дверей и замотали в старые больничные пеленки, а ее вещи, в том числе и теплые – не взяли. Лекарства, подгузники и глюкоза, которые родители отдавали врачам, постоянно куда-то исчезали.

Родителям откровенно хамили

"Очень хамское отношение было. Единственным врачом для всех детей была Кишко Галина Романовна, которая всем назначала лечение. Все остальные – медсестры и санитарки. Ему сделали УЗИ головы, желудка – все анализы и показатели были прекрасные. А в пятницу мне сообщили, что накануне у ребенка было критическое состояние и около 20-21 он умер. Его сразу забрал патологоанатом и нам сказали даже не ехать", - добавила мама.

Родители утверждают, по правилам ребенок должен был еще два часа находиться в реанимации и поэтому они поехали в больницу. Однако их не пустили даже с полицией. Мама просила показать ребенка, документы, вызвать врача.

Документы они смогли забрать и поехали готовиться к похоронам. Однако в больнице им отказались выдать тело малыша.

Патологоанатом не отдал тело малыша

"Патологоанатом просто все закрыл и уехал домой, хотя должен был работать до 2 ночи. В субботу я должна была похоронить ребенка, но сына мне отдали только в понедельник. И это при том, что я дважды звонила и договаривалась, что мы приедем. Когда в понедельник приехала за телом, то ужаснулась. Это хуже, чем гараж. Вокруг бегают крысы. Ребенок не был обработан, замотан в жуткие тряпки для пола, а вокруг сплошная свалка. Со мной общались матами. Когда я отказалась от вскрытия, Ониськив злорадно сказал: спасибо, что облегчили мою работу", - рассказала Ирина Вдовичин.

Родители не понимают, что произошло и почему врачи не следили за состоянием новорожденного. В полицию заявление они обращаться не стали, так как не верят в то, что это что-то даст. Отец малыша сказал, что в больнице условия для новорожденных были дикие и там "можно держать разве что овощи, а не детей".

В больнице ссылаются на медицинскую тайну и протоколы

В больницах от комментариев воздерживаются, ссылаются на медицинскую тайну и утверждают, что все было сделано по протоколу. В документах написали, что у ребенка произошел неонатальный сепсис, врожденная пневмония, энтероколит и полиорганная недостаточность. Также указывается, что основная причина смерти новорожденного – недоношенность.