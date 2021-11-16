Во Львове антивакцинаторы штурмовали больницу, где их вожак "укрылся" от суда

Почему антивакцинатор попал в больницу

Как оказалось, потребности в срочной медицинской помощи Стахив не имел.

"Его привезла "скорая", врачи провели все необходимые обследования. Потребности в госпитализации не было", - сказал и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.

Антивакцинатора Стахива доставили в больницу на "скорой" (фото: Еспресо Захід)

Вместе с антивакцинатором в городскую больницу скорой помощи приехали два десятка мужчин, которые перед этим были в его доме во время обысков СБУ - в сети появилось соответствующее видео. Теперь граждане ворвались в приемную больницы без масок и сертификатов о вакцинации и начали агрессивно вести себя. На место вызвали полицию.

Главврач медучреждения Олег Самчук опубликовал в сети видео с места происшествия, но сейчас ролик не доступен в сети - впрочем, остались скрины с места инцидента. Также сообщается, что после обследования Стахив покинул больницу.

Сторонники львовского антивакцинатора Стахива устроили потасовку в больнице (фото: скрин с видео)

По словам юриста, мужчина мог инсценировать плохое самочувствие, чтобы не попасть в суд, а "укрыться" в клинике. Дело в том, что Галицкий районный суд должен был избрать меру пресечения Стахиву до конца сегодняшнего дня, однако в итоге заседание перенесли на среду, 17 ноября.

Дело о попытке госпереворота

Как проинформировали в пресс-службе Львовской областной прокуратуре, местному общественному активисту и антивакцинатору сообщили о подозрении "по факту действий, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя (ч.ч. 1, 2 ст. 109 УК Украины)".

По данным следствия, в начале ноября мужчина организовал и возглавил митинг в Киеве, на котором присутствовало более 3 тысяч человек, и "во время которого под антивакцинаторскими лозунгами публично призвал присутствующих к принудительному выдворению представителей всех действующих органов государственной власти и самостоятельного производства государственной власти через подконтрольные неконституционные органы".

Также в прокуратуре добавили, что следствие продолжается, и решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, мероприятия проводятся и по отношению к другим лицам, причастным к попытке устроить переворот.

В пресс-центре СБУ также сегодня сообщили о блокировке "деструктивной деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве". В заявлении отмечается, что злоумышленники под руководством российских кураторов призвали к насильственному изменению конституционного строя.

Спецслужбы провели мероприятия по разоблачению преступников во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Отмечается, что злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах, а затем они "собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой".

В СБУ сообщили о блокировке антиукраинской сети под кураторством РФ (фото: ssu.gov.ua)

"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Ни в прокуратуре, ни в СБУ не назвали фамилии подозреваемых. Однако очевидно, что речь идет именно о Стахиве.

Кто такой Стахив

Известный во Львове как провокатор и организатор проплаченных митингов 36-летний Остап Стахов на своей странице в Facebook называет себя львовским "народным мэром" и общественным активистом, а также руководителем незарегистрированной организации "Права человека".

Как отмечает dailylviv.com, "прославился" мужчина в начале пандемии COVID-19, когда публично в своих соцсетях заявлял, что коронавируса не существует. Также Стахив распространяет различные фейки о вакцинации и разные теории всемирного заговора. Страницы антивакцинатора уже не раз блокировали YouTube и Facebook.

Остап Стахив (фото: dailylviv.com)

Также во время карантина Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова и других городов.

Стахив был одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября, на котором участники и не скрывали, что ведут свою деятельность при поддержке России.