Во Львове 2-метровый забор в парке упал на женщину, которая гуляла с ребенком: детали ЧП

"Женщину травмировал кусок забора, который снес порыв сильного ветра. Она получает помощь", - ответила администрация на комментарий одного из пользователей сети о том, что в парке медики "скорой" забрали человека из-под обломков двухметровой стены возле аттракциона с динозаврами.

Как стало известно позже, травмы получила 61-летняя женщина, которая как няня гуляла в этом парке с маленькой девочкой. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Руководитель "Парка динозавров" Василий Абрамов рассказал, что ЧП произошло из-за сильного ветра, а администрация оплатила лечение пострадавшей, передает Zaxid.net.

По словам врача-травматолога львовской 8-й городской больницы Юрия Трохима, после операции женщина в состоянии средней тяжести. У нее была сломана ключица и разбита нога.

После операций львовянке предстоит еще длительная реабилитация.

Сама пострадавшая отметила, что не может встать с постели, и до сих пор в шоке от случившегося, говорится в сюжете "Сегодня".

Тогда, 6 октября, женщина ​вышла гулять в парк с полуторагодовалой воспитанницей, и вдруг на них обрушился забор.

"Это было минутное дело, меня накрыло, счастье от бога, я ребенка откинула и начала сильно кричать, я была в сознании, когда под тем щитом я лежала", - рассказала Мария.

61-летняя женщина получила тяжелые травмы из-за падения забора в парке во Львове (фото: скриншот)

После ЧП за девочкой сразу же приехал отец. А саму пострадавшую срочно госпитализировали. В больнице женщине уже сделали две операции и еще две - впереди.

"Разбитый перелом проксимального отдела большой мыщелковой кости, это отдел, который образует коленный сустав бедренной костью - это очень тяжелая травма", - отмечает заведующий травматологическим отделением клиники Юрий Вовчко.

По информации местной прессы, в полицию по факту произошедшего никто из заинтересованных сторон еще не обращался.