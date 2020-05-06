Львов замело снегом, а температура +1: шокирующие фото и видео

Львов засыпало снегом из-за очередного каприза погоды в Украине. В сети показывают фото и видео с природной стихией, что пронеслась по городу и области. Местные жители говорят, что температура на градусниках +1, и жалуются на проблемы с коммуникацией.

На видео и фото видно, что крупный и густой снег засыпает полностью распустившиеся деревья и устилает траву.

Жители Львова поздравляют друг друга с Новым годом, показывая снимки заснеженных елей.

Львов замело снегом (фото: Роман Воевода)

Снег во Львове (фото: facebook.com/facebook.com/tamadaroman)

"Зимуем на карантине. Юрко приехал на белом коне во Львова. В такую ​​погоду и на карантине легче дома сидеть", - подписано видео с рынка "Привокзальный" в городе, где на Юрьев день выпал снег.

Местные жители говорят, что помимо снега на градусниках +1, сильный порывистый ветер и перебои с интернетом с самого утра.

Львов замело на Юрьев день (фото: facebook.com/Василь Корпан)

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич разместил снимки, на которых под густым шаром снега оказалось горнолыжное село Славское.

Снег в селе Славское (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Замело густым снегом село Завадку Сколевского района Львовской области.

Снег во Львовской области (видео: facebook.com/Ричак Андрій)

Жители области показывают свои тюльпаны и нарциссы, которые проглядывают под толстым шаром снега.

Львовская область пострадала от снега (видео: facebook.com)

Ранее мы писали, что в Украину идет 30-градусная жара. Резкого скачка температуры стоит ждать уже в конце мая.