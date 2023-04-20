Львівські лікарі зафіксували десятки випадків хвороби Лайма через укуси кліщів. Як уберегтися

В Україні з потеплінням активізувалися кліщі, від укусів яких страждають не лише домашні тварини під час вигулів, а і їхні власники. При укусах комахи іноді можуть інфікувати людину хворобою Лайма. Так, медики діагностували у Львівській області вже десятки таких випадків.
Хто постраждав від недуги та як уберегтися від хвороби Лайма - читайте у матеріалі нижче.
Для весняного сезону випадки інфікування хворобою Лайма, на жаль, є досить характерними. Річ у тому, що кліщі-переносники зазвичай починають виходити зі сплячки вже з середини або кінця карта - залежно від середньодобової температури (для них вона цілком сприятлива на рівні +1...+3 градуси).
Потім, у міру подальшого потепління, комах стає дедалі більше, і часто другу половину квітня - початок травня називають "сезоном кліщів".
Як правило, ці комахи ховаються в тіні: дерева, кущі, трава тощо, і під час прогулянок у парках, скверах або просто у дворі - люди стають їхньою "здобиччю".
Як розповіла генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, у першому кварталі поточного року в регіоні зафіксували 21 випадок хвороби Лайма у громадян, передає Tvoemisto.tv.
При цьому епідеміолог зазначила, що рік тому за аналогічний період такий діагноз не було поставлено жодному пацієнтові клінік.
У цьому випадку, уточнила медик, серед інфікованих дітей немає, а "люди всі зовсім різні".
Так, внаслідок укусу кліщів інфекція потрапила в організми 12 жителів Львова, Дрогобича та Трускавця та 6 мешканців сіл з Дрогобицького, Золочівського, Яворівського, Самбірського та Львівського районів.
Медики Центру громадського здоров'я України дають громадянам такі рекомендації, як уберегтися від цих комах та не підчепити недугу.
Як розповідають медики, хвороба часто починається гостро, з ознобу та підвищення температури тіла до 38-40 градусів. Гарячка триває від 2 до 10 днів.
З'являються загальне нездужання, різкий біль голови, нудота і блювання, розбитість, стомлюваність, порушення сну.
Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів):
За різними даними, хвороба розвивається лише у 1-5% людей, яких вкусив кліщ. Тому слід стежити за своїм самопочуттям та звернутися за допомогою. Якщо ви побачили на тілі червону пляму, вас лихоманить, болять м'язи та суглоби, з'явилися нетипові головні болі, тоді терміново зверніться до лікаря.
В Україні енцефалітних кліщів немає, проте вони проживають у сусідніх західних країнах. Тож на паразита можна цілком натрапити у Карпатах.
Якщо ви переживаєте з приводу зараження енцефалітом, який досить непросто вилікувати, можна зробити щеплення проти нього. Вакцина доступна дорослим від 15 років та дітям віком від 1 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, дотримання яких правил допоможе ефективно захиститися від кліщів.