UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)

У Луцьку провели в останню путь Богдана Буська (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Луцьку 28 березня попрощалися на фронті 38-річним воїном Богданом Буськом. Боєць загинув під Вугледаром.

Люди провели в останню путь захисника, стоячи на колінах, передає "Суспільне".

Ким був загиблий Богдан Бусько

Жителя Луцька призвали на військову службу з мобілізації, він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти. Він був матросом. Воїн загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вугледар Донецької області.

Богдан Бусько захищав Україну на Донбасі (фото: Суспільне)

У Богдана залишилися мати, дві сестри та брат. У центрі міста лучани на колінах проводжали загиблого захисника.

Військові стали на коліна перед загиблим бійцем (фото: Суспільне)

Відспівували військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали воїна на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

Нагадаємо, що герой мемів "Чіткий паца" розповів, як б'є окупантів.

До цього ми писали, що український кухар ресторанів "Мішлен", що проживав у Польщі, з 24 лютого на передовій.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступлениявоин