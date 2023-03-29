У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)

Ким був загиблий Богдан Бусько

Жителя Луцька призвали на військову службу з мобілізації, він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти. Він був матросом. Воїн загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вугледар Донецької області.

Богдан Бусько захищав Україну на Донбасі (фото: Суспільне)

У Богдана залишилися мати, дві сестри та брат. У центрі міста лучани на колінах проводжали загиблого захисника.

Військові стали на коліна перед загиблим бійцем (фото: Суспільне)

Відспівували військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали воїна на Алеї почесних поховань у Гаразджі.