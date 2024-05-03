У Луцьку померло немовля. Мати заморила голодом власну дитину

У Луцьку матір заморила голодом власну доньку. Півторамісячне немовля померло.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.
За даними слідства, матір не годувала дитину і саме це, за висновком судмедекспертів, і спричинило смерть дівчинки. Жінці за фактом загибелі доньки оголосили підозру.
Зазначається, що трагедія сталася в одному з будинків, де подружжя винаймало квартиру.
Матері 18 років, батькові дитини 19. Малятко народилося доношеним, кажуть лікарі.
За словами сусідів, подружжя майже не з ким не спілкувалося. Про те, що у них дитина, вони дізналися, коли побачили дівчину з візочком біля будинку.
Про загибель маленької Поліни поліцію повідомив 19-річний батько.
Судмедексперти повідомили, що смерть спричинило недостатнє харчування дитини.
"Мати навмисно не годувала дитину", - розказали судмедексперти.
Дівчинка була на грудному вигодовуванні. Батьки відмовляються коментувати смерть немовляти.
Матері дівчинки "світить" до п'яти років за гратами.
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