В Луцке у врача-гинеколога после смерти обнаружили COVID-19: что известно

Коронавирус в Украине забрал жизни 13 человек, а всего случаев заражения по состоянию на сегодня зарегистрировано 549. В Луцке у врача-гинеколога, который скончался в инфекционной больнице 29 марта, лабораторно был подтвержден COVID-19.

Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом пневмония и чувствовал себя удовлетворительно. Об передали в управлении информационной политики и цифровой трансформации Волынской ОГА.

Отмечается, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

В облгосадминистрации также рассказали, что на Волыни с подозрением на коронавирусной инфекции всего 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Умерший был врачом-гинекологом Волынской областной клинической больницы, пишет ВолиньPost.

По информации источников издания, о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения и оно находилось в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

В то же время в Волынской ОГА заверили, что на момент, когда тело покойного отдавали родственникам, уже было известно, что коронавирус подтвердился и родным умершего об этом сообщили, объяснив, что ответственность за соблюдение соответствующих санитарных норм при погребении - на них.

Отметим, что согласно распоряжению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта, тело должны дезинфицировать хлорсодержащими раствором и поместить в непронекний герматичний пакет-мешок. Гроб должен быть плотно закрыт.

При захоронении в помещении разрешено одновременно быть не более 1 человеку на 10 "квадратов" на расстоянии не менее 1,5 метра. Местные власти или коммунальные предприятия должны записать контакты тех, кто был на похоронах.

Прощание с покойным состоялось вечером 30 марта, полиция на церемонии проверила соблюдение санитарных норм и убедилась, что присутствующие знают о необходимости соблюдать дистанцию.

Перед похоронами на брифинге глава областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк заявил, что умерший врач-гинеколог "не шел у нас по подозрению. Там было довольно много сопутствующих заболеваний. Скорее всего, оно не связано".

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса больных пневмонией будут лечить в определенных больницах и проверять на COVID-2019.

Как сообщалось, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.