В Луцке тело младенца перевозили в такси эконом-классом

В Луцке произошел жуткий случай с необычным заказом, который поступил в диспетчерскую службу такси - заказчик попросил перевезти мертвого младенца.

Таксисту пришлось везти в авто двух пассажиров с телом маленького ребенка в салоне. Об этом передают "Волынские Новости".

Так, в заказе были пометки "багаж" и "эконом-класс", а маршрут следования значился от городского морга на улице Стефаника в село Топольно в Рожищенском районе.

"Поскольку в заказе не было указано, что нужно подать автомобиль с кузовом "универсал", как это обычно бывает, когда перевозят крупногабаритный багаж, то можно предположить, что тело ребенка перевозили в салоне", - говорит один из работников службы такси в Луцке.

Также мужчина признался, что за пять лет работы в такси такой заказ видел впервые.

"Вероятно, услуги ритуальной службы оказались заказчикам не по карману. Грустно это осознавать..." - добавил он, вспоминая инцидент, который произошел около недели назад.

В службы такси подтвердили, что такой заказ действительно имел место 13 октября. Говорят, что тело ребенка перевозили, вероятно, для захоронения.

"Наш работник с пониманием отнесся к ситуации и выполнил этот заказ", - сообщили в службе.

В Луцке в такси перевозили мертвого младенца (фото: volynnews.com)

По словам односельчанина семьи, у которой умер ребенок, 14 октября на местном кладбище действительно хоронили трехмесячного младенца. Он также отметил, что о причине смерти ребенка ему ничего неизвестно.

Односельчане рассказывают, что ребенок родился в не совсем благополучной семьи. От рождения малыш имел ряд болезней, в том числе и порок сердца. Мама от операции отказалась, мотивируя это отсутствием средств на дорогостоящее лечение. Когда ребенку стало плохо, вызвали "скорую", однако спасти малыша не удалось - малыш умер.

Ранее сообщалось, что в Киеве ребенок умер на процедуре в больнице, и в прокуратуре рассказали, что врач медлил с оказанием помощи 10 часов.

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