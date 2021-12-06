В Луцке покончила с собой мама девочки, которая умерла от отравления каштанами

52-летняя женщина выбросилась из окна утром около 5:22. Она умерла на месте. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что после смерти 8-летней девочки журналисты поговорили с соседями касательно ее мамы. Соседка рассказала, что женщина порой вела себя неадекватно.

Соседи также отметили, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, бегала по двору в исподнем и лаяла, как собака.

У девочки также был совершеннолетний брат, но он жил отдельно. Она жила с мамой, отец их бросил.

Когда девочка сильно отравилась, то мама пыталась ее лечить дома, поэтому в больницу она попала в очень тяжелом состоянии. К сожалению, 28 октября она умерла.