UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луцке покончила с собой мама девочки, которая умерла от отравления каштанами

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 6 декабря, в Луцке Волынской области покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая в конце октября умерла от отравления каштанами.

Об этом сообщает ВолыньPost, ссылаясь на собственные источники в полиции.

52-летняя женщина выбросилась из окна утром около 5:22. Она умерла на месте. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что после смерти 8-летней девочки журналисты поговорили с соседями касательно ее мамы. Соседка рассказала, что женщина порой вела себя неадекватно.

Соседи также отметили, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, бегала по двору в исподнем и лаяла, как собака.

У девочки также был совершеннолетний брат, но он жил отдельно. Она жила с мамой, отец их бросил.

Когда девочка сильно отравилась, то мама пыталась ее лечить дома, поэтому в больницу она попала в очень тяжелом состоянии. К сожалению, 28 октября она умерла.

Мы также писали о том, что в Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку. Женщина и ребенок остались живы, но малышка находилась в тяжелом состоянии.

Окровавленную жену и ребенка обнаружил муж, который спал в соседней комнате. Он проснулся он из-за стона, встал и увидел эту ужасную картину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луцксуицид