В Луцке пассажиры не захотели выходить из переполненной маршрутки и подрались с "копами" (видео)

Водитель маршрутки объяснил, что не раз просил пассажиров покинуть салон, они не слушали. В это время двое людей начали нервничать, материться и дергать полицейских за одежду.

В итоге была задержана 41-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их доставили в Луцкое районное управление полиции.

На водителя маршрутки составили протокол по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не предъявило для проверки регистрационный документ) КоАП.

На женщину и мужчину составили протоколы за хулиганство, нарушение карантинных требований и злостное неповиновение правоохранителям.

В Луцке пассажиры маршрутки подрались с "копами" (видео: tsn.ua)