В Луцке новорожденный впал в кому после прививки: родные винят медиков

В Луцком роддоме здоровый младенец впал в кому через несколько часов после того, как ему сделали прививку от гепатита B. Крохе всего шесть дней от роду. Теперь малыш борется за жизнь, а родители винят во всем врачей.

Отец ребенка Юрий Мороз обратился к журналистам, а также написал заявление в полицию на врачей, обвиняя их в халатности. Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Мальчик родился 1 августа весом чуть более 3 кг. Мама родила ребенка самостоятельно, кормила грудью. На третий день мальчика с мамой должны были выписать, но так не произошло. Накануне ребенку сделали прививку от гепатита B, через несколько часов мальчик начал задыхаться.

Ребенка доставили в Волынскую областную клиническую больницу, где он сейчас лежит с мамой. Отец малыша во всем винит вакцину. По его словам, сыну сделали прививку в 14:30. Через два часа ребенок перестал дышать, развился отек мозга, мальчика подключили к аппарату ИВЛ.

Интересно, что когда Юрий позвонил главврачу Михаилу Токарчуку вечером, тот сказал, что "информацией не владеет и ложится спать".

Врачи же говорят, что прививка тут ни при чем и винят во всем тяжелую беременность, ведь мама малыша перенесла коронавирус, когда его вынашивала.

"Скажем так, прививка была сделана в 13 часов, а ухудшение произошло в 18. Если вы прочитаете инструкцию, все исследования, абсолютно никаких побочных действий вакцина гепатита B не дает, - говорит замглавврача роддома. - Осложнения произошли из-за хода беременности и болезни женщины во время беременности".

У врачей спросили, почему "тяжелому" ребенку провели вакцинацию. Медики говорят, что факторы риска - COVID-19 - пока не изучены. Тем не менее прививку они одобрили.

"Мы не назвали его (ребенка. - Ред.) в зоне риска, потому что эту зону риска никто еще не изучил", - уверены врачи, а ребенок родился здоровым, поэтому к вакцинации противопоказаний не было.

Мальчик по-прежнему в тяжелом состоянии.

В Луцке ребенок впал в кому после рождения (видео: YouTube/ТРК Аверс)

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