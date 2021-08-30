В Луцке мужчина забросал уток в парке камнями: одна птица погибла

Камеры наблюдения в Центральном парке Луцка зафиксировали поступок мужчины. На кадрах видео видно, что злоумышленник был не один, с ним рядом была женщина.

Мужчина остановился недалеко от водоема и начал прицельно кидать по уткам камнями. За его действиями наблюдала компания подростков и женщина, которая его сопровождала.

Никто из присутствующих не стал останавливать мужчину. Было установлено, что мужчина сбежал из парка на автомобиле Opel, но камерам удалось заснять лицо нарушителя.

Через некоторое время агрессивного мужчину обнаружили в сети. Выяснилось, что это местный житель 1988 года рождения, а сопровождала его жена. Особое возмущение вызвал тот факт, что мужчина – военнослужащий.

Муниципальная стража записала извинение мужчину на видео и также разместила в социальных сетях. Он принес свои извинения и заявил, что "хочет возместить убытки из-за гибели птицы".

В комментариях пользователи отметили, что извинения мало и мужчина должен понести наказание за жестокое обращение с животными согласно законам Украины.

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