В Луцке медик украла смартфон у пациентки, которая умирала от коронавируса

Происшествие случилось после рождественских праздников, но известно об этом стало совсем недавно.

Сообщается, что дочь пациентки сразу же обратилась к врачам и работникам отделения, однако те заверили, что никто из отделения не мог совершить кражу. Зато вину попытались спихнуть на мужчину, который попал в эту же больницу с интоксикацией алкоголем, но вскоре сбежал.

Пациентка умерла, и дочь женщины обратилась в полицию по факту кражи смартфона. И правоохранители выяснили, что к преступлению причастна санитарка, которой к тому же доплачивали за уход за пациенткой.

"10 января вечером я навещала маму и зарядила ей телефон. Она еще разговаривала, но не могла двигаться, поскольку COVID-19 дал осложнения. Когда ей что-то было нужно, например, попить или позвонить, то она просила санитарок, чтобы ей помогли. Мама находилась в больнице и на Новый год, и во время рождественских праздников, поэтому я доплачивала санитарке, чтобы та к ней подходила. Ночью с 10 на 11 января мне никто не звонил, а когда я пришла утром, то у мамы уже был приступ, отек легких, говорить она не могла", - рассказывает дочь пациентки.

Приступ у женщины случился ночью, но родственникам никто не позвонил и не сказал, что она совсем плоха.

"Человек умирает, а всем плевать. Пока я с этим всем разбиралась, заметила, что нет телефона, а он всегда лежал на одном месте на тумбе. Я сразу же обратилась к сотрудникам отделения, на что те мне эмоционально ответили, что у них никто ничего не может взять. Мне было непонятно, куда мог деться телефон. Врачи рассказали, что ночью привозили алкоголика откачивать, то, возможно, что именно он и украл смартфон, ведь под утро мужчина сбежал. Заведующий отделения сказал мне, чтобы я писала заявление в полиции, но мне было не до этого, поскольку мама уже ни на что не реагировала. В этот день около 18:00 мамы не стало", - добавила женщина.

После того, как женщина написала заявление в полицию (она подозревала сбежавшего мужчину), ей 5 февраля перезвонили и сказали, что гаджет нашли. А украла его санитарка, которая присматривала за пациенткой.

"Я бы на нее никогда не подумала, ведь она была очень хорошая. Именно она дежурила в ночь с 10 на 11 января. Сейчас дело передали в суд. Смартфон у меня, но я не могу даже зайти в мессенджеры, ведь там аккаунты этой же санитарки. Она ходила с этим телефоном, ей было наплевать, что это телефон умирающего человека", - рассказывает дочь умершей от коронавируса женщины.