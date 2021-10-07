В Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему: звук падения был страшным

"Двигаясь по тротуару голову поднимали когда-то вверх? Да нет, я знаю. Сам такой. А вот практика показывает, что зря! Прилетел сегодня под ноги кусок штукатурки, граммов на 150. Обломки разлетелись в радиусе метров 5-6 метров", - сообщил Константин.

По его словам, звук от падения штукатурки был очень сильный.

"Звук падения был потрясающий, вероятно таки с последнего этажа летело. Если не ошибаюсь, учитывая высоту этажей тот обломок двигался ориентировочно со скоростью 15 м/с, примерно 54 км/ч. Ну и прилетает вам такое счастье весом 150 гр и скоростью 54 км/час. М..да, неприятненько", - описал ситуацию мужчина.

Константин не поленился и прошелся вдоль проспекта Свободы и посмотрел на состояние балконов. По его словам, это просто сплошной ужас, а на некоторых из них едва держатся куски бетона.

"Вывод: двигаясь по проспекту Свободы, не забывайте смотреть вверх, а лучше держаться подальше от тех "сталинок", и не садитесь на летние площадки под зданиями, если там нет сверху хотя бы тента", - резюмировал лучанин.

В Луцке с балкона упал кусок камня (фото: facebook.com/kind.kelpy)