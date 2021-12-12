В Луцке авто влетело в толпу пешеходов: фото задержанных подростков, которые пытались убежать

Инцидент произошел сегодня днем, 12 декабря. Патрульные заметили, как авто пересекло двойную сплошную линию разметки. На требование остановиться водитель не реагировал и попытался оторваться от правоохранителей.

"Кроме того, побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях", - говорится в сообщении.

В итоге водитель проехал на "красный" сигнал светофора и наехал на пятерых пешеходов, которые в это время переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

После этого несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он также зацепил электроопору и дорожный знак. Три человека, которым по 15-16 лет, выбежали из машины и попытались скрыться с места ДТП.

В Луцке подростки на авто влетел в толпу и попытались убежать (фото: facebook.com/lutskpolice)

Водителя удалось задержать сразу, а двух пассажиров вернули на место происшествия правоохранители.

В Луцке подростки на авто влетел в толпу и попытались убежать (фото: facebook.com/lutskpolice)

Сбитым людям понадобилась помощь медиков, которые отвезли их в больницу. Среди травмированных - мать и пятилетний сын.

"Конечно, за свои действия парень будет нести ответственность. Но здесь другой вопрос, как он попал за руль автомобиля?" - говорится в сообщении полиции.

Патрульные просят родителей провести с детьми беседу и не давать несовершеннолетним машину даже, чтобы заехать просто в магазин или на автомойку.