Лукашенко жестко "наехал" на Зеленского: грубо скажу!

Лукашенко раскритиковал Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Александр Лукашенко резко раскритиковал Владимир Зеленского

Александр Лукашенко резко высказался в адрес Владимира Зеленского в ответ на решение украинского лидера не называть его президентом в официальных обращениях, а просто по имени.

Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале "Пул Первого" 13 ноября.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, на каком уровне у него теперь происходит диалог с президентом Украины Зеленским после такой инициативы, Лукашенко внезапно перешел на оскорбления.

В частности, Лукашенко обратил внимание на падение рейтинга Зеленского за время президентства. А также высказал предположение, что из-за этого главе Украины самому нужно опасаться, что его могут тоже перестать называть президентом.

"По-моему, все к тому идет. Из 70 с лишним процентов он обвалился. Вот недавно там кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов..." - сказал Лукашенко.

Коме того, он жестко упрекнул Зеленского в резкой потере доверия и в грубой форме рекомендовал помалкивать.

"Надо умудриться, чтобы за 1,5-2 года обвалить доверие к себе со стороны народа! Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала!" - заявил Лукашенко.

Видео: Лукашенко оскорбил Зеленского из-за отказа называть его президентом

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил санкциями Украине за позицию по протестам.

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