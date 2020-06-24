Лукашенко унизил Путина на параде в Москве: появилось видео

На параде в Москве, который прошел 24 июня на Красной площади по случаю 75-летия победы над нацизмом, президент Беларуси Александр Лукашенко на глазах у тысяч людей унизил президента России Владимира Путина.

Как видно на видео, которое появилось в сети, в момент возложения цветов к вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, в котором принимали участие лидеры разных пост-советских государств, президент Беларуси демонстративно отошел от Путина и стал возле главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Отметим, что хозяин Кремля заметил этот "ход" своего беларусского коллеги. И на лице его читается недоумение - он явно не ожидал такого унижения на глазах у всех.

Но следует сказать, что за несколько часов до этого инцидента, сам Путин проигнорировал сына Лукашенко, когда здоровался с военными и ветеранами на Красной площади. Возможно, именно это разозлило президента Беларуси.

Лукашенко опозорил Путина на параде в Москве

Напомним, 9 мая в самый разгар эпидемии коронавируса в Беларуси также прошел военный парад, посвященный 75-летию победы над нацизмом.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не позволит вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти.