Лукашенко просят расстреливать протестующих: в МВД "отличились" странной записью

МВД Беларуси рассказало о просьбах граждан расстреливать протестующих на улицах Минска. Ведомство опубликовало аудиозапись с разговором якобы жителей столицы, в котором звучат призывы применять против митингующих оружие.

Соответствующая запись 24 сентября обнародована на сайте МВД Беларуси. В то же время на странице силовиков в социальных сетях публикация вызвала массу комментариев, в которых подобное "обращение" назвали постановочным и фейковым.

Как рассказывают в пресс-службе милиции Беларуси, за сутки им позвонили сотни жителей Минска, "недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий".

Утверждается, что "простые законопослушные люди" - рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси - "умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

В качестве доказательств подобных обращений ведомство привело аудиозапись жалобы одного из таких "законопослушных" граждан - 42-летний мужчина сетует, что добираться домой с работы теперь занимает 1,5 часа вместо 15 минут, и призывает стрелять в демонстрантов боевыми патронами.

"Вот пускай наш уважаемый министр внутренних дел (генерал-майор милиции Юрий Караев, - Ред.), я не знаю там - президент (Александр Лукашенко, - Ред.), послушает, и использует резиновые пули против этих протестующих, свето-шумовые гранаты, пускай использует боевые патроны... ну 7,62 Калашников, ведь никто же не отменял его. Пару выстрелов в башку и все - и все протрезвеют!" - звучит в ролике первое же "обращение".

Видео: МВД Беларуси опубликовало призыв применить оружие против протестующих

На Instagram-странице МВД Беларуси и на других различных пабликах пользователи сети сомневаются в правдивости подобных жалоб и просьб жителей Минска. Ведь практически на официальном сайте милиции позвучали призывы к убийствам гражданского населения.

Вас не тошнит от самих себя? Так форму обо*рать, чем отмывать будете?

В общем, до конца слушать нечего, сплошная тупая постановка, зачитанная с листочка...

Это наверно Лукашенко звонил 100 раз, меняя тембр голоса, больше никто не мог

Завтра расскажут, что звонили, благодарили за пытки и избиения

Весь личный состав "тихарей"?

100-200 человек жалуются и МВД беспокоится, ой-ой, люди жалуются! Срочно это во все газеты на первую полосу! Когда 100-200 тыс. выходит на улицу, требуют вроде понятные вещи, жалуются, МВД не видит эту жалобу.

Ранее сообщалось, что в сети стало вирусным видео конфуза на инаугурации Лукашенко из-за ляпа диктора о "красной руке" на Конституции.

Также мы писали о том, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов и похвалил силовиков за жесткие разгоны протестующих.