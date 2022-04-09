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Лукашенко получил кровавую травму: видео, как диктатору зарядили клюшкой в лицо

Лукашенко получил по лицу во время хоккейного матча (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сегодня получил в Минске кровавую травму. Правда, всего лишь во время игры в хоккей.

Видео разместили в Telegram-канале, который воспевает Лукашенко - "Пул Первого".

На кадрах видео показан фрагмент хоккейного матча в Минске. Во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области, диктатору влепили клюшкой по лицу.

"В кругу вбрасывания шайба была у 01. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу", - говорится в комментарии к видео.

Как отметили позже авторы видео, у игрока, который попал Александру Лукашенко по лицу, все в порядке. Что не скажешь о самом Лукашенко.

У него на подбородке кровавая травма, зацепило также и щеку. Но по итогу инцидента он отделался всего лишь пластырем.

Лукашенко после удара клюшкой по лицу

Напомним, ранее мы писали о том, что мемы с Лукашенко стали, как отдельный вид искусства - самые смешные из них.

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Александр Лукашенко