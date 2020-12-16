Лукашенко оскандалился высказыванием о медицине в Украине: все пох**ено!

Александр Лукашенко резко высказался о ситуации с медициной в Украине и предложил звать украинских врачей на работу в Беларусь. На скандальное заявление опального политика уже отреагировали в министерстве иностранных дел Украины.

Так, глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил его в очередной лжи об Украине. Об этом министр 16 декабря написал в своем Twitter, комментируя видео с эмоциональным выступлением Лукашенко перед медработниками в Могилеве.

"Мне жалко, что будет после этого. Вот это все, извините, будет пох**ено, и будет как в Украине!", - поделился Лукашенко мыслями о рисках в случае его ухода от власти.

Он считает, что в Украине без стакана никто не лечит, нет лекарств, а врачи бегут из страны.

"Если кубышку раскрыл и там что-то есть - лечить будут. Потому что ни лекарств, ни черта нет. И врачи сейчас начали увольняться. Вот посмотри, может нам пригласить украинцев - пусть к нам едут. Не надо их выталкивать. Если нужно! Ну кто-то в Польшу хочет - давай отпустим в Польшу, пусть едут. А мы возьмем украинцев", - заявил Лукашенко.

Видео: Лукашенко нецензурно высказался о медицине в Украине

Подобные высказывания возмутили главу МИД Украины. Кулеба обратил внимание, что такие словесные нападки на Украину в итоге только играют против самого Лукашенко.

"Можно сколько угодно распространять ложь об Украине, но результат будет только один: падение поддержки в глазах украинцев", - пишет министр.

Он отметил, что за год украинцы резко поменяли свое отношение к Лукашенко.

"Год назад к Лукашенко положительно относились 66% украинцев, отрицательно - лишь 15%. Сейчас, в частности благодаря таким заявлениям, более 48% отрицательно, только 38% положительно", - приводит Кулеба данные соцопроса.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в коронавирусной больнице пошутил о протестах и заявил, что переболевшие уже бастовать не будут.

Также мы писали о том, что недавно Лукашенко жестко "наехал" на Зеленского в ответ на решение украинского лидера не называть его президентом в официальных обращениях.